Чэнду, Китай, 7 декабря, 2016, 05:48 — ИА Регнум. Власти провинции Сычуань отчитались о проделанной работе по сохранению главных культурных памятников, расположенных на территории провинции. По словам главы провинциально бюро сохранения культурных ценностей и реликвий Ван Лианя, в период с 1996 по 2016 г. власти провинции потратили более 3,5 млрд юаней ($510,4 млн) на сохранение и развитие туристической инфраструктуры в горах Эмэйшань и у статуи Большого Будды в Лэшани.

Architectureguru.ru Статуя Будды. Лишань. КНР

«В этом году исполняется ровно 20 лет с момента того, как специалисты Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО согласились включить в список еще два китайских «сокровища». Мы прикладываем серьезные усилия, для того, чтобы сохранить горы и статую в первозданном виде и не допустить умышленного или случайного нанесения ущерба культурным памятникам», — сообщил журналистам специалист.

Ван Лиань подчеркнул, что за последние два десятилетия значительно возрос туристический поток. Ежегодно горы Эмэйшань и памятник в Лэшани посещают около 40 млн туристов, что приносит в бюджет провинции около 50 млрд юаней в год, пишет «Чжунго жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 сентября Государственное управление по делам культурного наследия КНР прокомментировало информацию о нанесении ущерба участку Великой китайской стены, реставрация которого завершилась несколько недель назад. Ранее китайские интернет-пользователи обратили внимание на то, что реставраторы залили уникальный исторический памятник толстым слоем бетона.