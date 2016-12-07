Благовещенск, 7 декабря, 2016, 04:28 — ИА Регнум. В торговых точках Амурской области за ноябрь 2016 года наблюдались значительные скачки цен на ряд товаров. В частности, речь идёт о молочной продукции и плодоовощном секторе: на 11% подорожало сливочное масло, а стоимость свежих огурцов и вовсе взлетела на 14,2%. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Agro2b.ru Сливочное масло

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Согласно последним данным Амурстата, в ноябре месяце среди плодоовощной продукции сильней всего подорожали огурцы, рост цен на указанный товар составил 14,2%. По кошелькам потребителей также ударило повышение стоимости картофеля — на 7,6%. На 5,6% подорожали помидоры, капуста — 4,7%, морковь — 3,4%.

Среди цен на фрукты отмечен рост лишь в случае с апельсинами, он составил 3%. Напротив, стоимость бананов упала на 7,4%, винограда — 6,9%, лимонов — 4,8%, груш — 4,6%.

Кроме того, за ноябрь на 11% взлетела стоимость сливочного масла, куриный яйца подорожали на 4,3%, сметана — 4%. Потребители чёрного байхового чая тратили ещё на 3,3% больше обычного. Фруктовые соки, а также солёная, копчёная и неразделанная мороженая рыба, говяжья печень, брынза и национальные сыры подорожали на 2% — 2,8%.

Небольшой рост в 1,6% наблюдался в минувшем месяце на дизельное топливо. Так, в Благовещенске литр дизельного топлива стоил 39,21 рублей, в Свободном — 38,89 рублей, в Зее — 40,15 рублей, Тынде — 40,80 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало ноября в Приамурье на 4,7% подорожало сливочное масло. Стоимость картофеля к тому моменту уже выросла на 2,1%, свежей капусты — 2,3%, морковь — 1,5%. Куриные яйца, напротив, сначала незначительно подешевели — на 0,5%.