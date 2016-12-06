Вашингтон, 7 декабря, 2016, 02:27 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продал все принадлежавшие ему лично акции в компаниях, сообщает The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря будущего главы Белого дома Джейсона Миллера.

Jamelle Bouie Дональд Трамп

По его словам, свои пакеты акции в целом ряде банков и компаний Дональд Трамп продал ещё в июне, что позволило ему получить дополнительное финансирование своей президентской кампании.

По состоянию на май этого года, бизнесмен имел акции в таких американских компаниях, как Bank of America, Boeing, Citigroup, Chevron, Coca-Cola, Nike, Google, Apple и других. О том, кому именно были проданы акции и на какую сумму, пресс-секретарь Дональда Трампа не уточнил.

Напомним, в ходе предвыборной кампании в США факт владения кандидатом от Республиканской партии акциями целого ряда американских компаний служил поводом для критики в его адрес и заявлений о конфликте интересов. Теперь, по словам пресс-секретаря Дональда Трампа, оснований для таких упрёков становится меньше.

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