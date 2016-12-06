Москва, 7 декабря, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Сегодня в США существуют две команды, и синхрона между ними нет, однако на лицо сумасшедшая вражда. Такое мнение в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 озвучил политолог, американист Сергей Судаков. По его наблюдениям, Обаме не удастся остаться президентом мира, он будет президентом войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срок

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«Им надо сейчас сделать так, чтобы Трампу не удалось эффективно завершить данную кампанию. Именно поэтому мы сейчас понимаем, что Трамп начинает проводить очень интенсивные консультации о том, как решить ситуацию в Алеппо. Именно поэтому из Пятого флота сейчас перебрасываются несколько эсминцев, они перемещаются в Шестой флот, и они частенько подходят к берегам Алеппо. Зачем? Только одна цель — чтобы проработать маршруты выброски. На каждом корабле, который подходит, порядка 2 тысяч пехотинцев», — обозначил эксперт.

«Если Мэттис назначен уже министром обороны, это будет военный министр обороны, то Трамп хочет разыграть очень важный сценарий для себя, — добавил Сергей Судаков. — Он хочет, чтобы мы сейчас максимально много отыграли, мы сделали эту войну, а дальше они бы сказали: «Давайте мы к вам присоединимся, и все лавры победы мы принесём на себя». Такой классический боевик».

Политолог уверен, что сейчас перед Обамой и Керри стоит задача максимально затянуть время, чтобы не позволить Трампу быть триумфатором.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики сирийских незаконных вооружённых формирований в понедельник, 5 декабря, нанесли артиллерийский удар по развёрнутому в Алеппо российскому мобильному военному госпиталю. Погибли двое российских военнослужащих-медиков, один получил ранение, пострадали 8 местных жителей.