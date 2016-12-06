Москва, 7 декабря, 2016, 01:43 — ИА Регнум. Имя нового тренера футбольного клуба ЦСКА, который заменит, а этом посту Леонида Слуцкого, будет названо до конца текущей недели, передаёт телеканал «Россия 24» со ссылкой на источник в футбольном клубе.

ЦСКА

Сообщается, что, вероятнее всего, новым главным тренером армейцев станет Виктор Гончаренко, в настоящее время возглавляющий футбольную «Уфу». По информации источника, принципиальное решение о его назначении уже принято.

При этом, как отмечается, тренер вратарей Сергей Овчинников и второй тренер команды Виктор Онопко, скорее всего, останутся в тренерском штабе.

Как передавало ИА REGNUM, Леонид Слуцкий, тренерующий ЦСКА с 2009 года в ближайшее время покинет свой пост. Последний матч под его руководством команда сыграет 7 декабря — ЦСКА будет бороться за Лигу Европы с «Тоттенхэмом».

При Леониде Слуцком армейцы стали трёхкратными чемпионами России, а также двукратным иобладателем Кубка и Суперкубка России.