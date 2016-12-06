Каракас, 6 декабря, 2016, 23:50 — ИА Регнум. Лидеры венесуэльской оппозиции отказались участвовать в очередном раунде переговоров с правительством страны, сообщает AVN.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Напомним, что в ходе переговоров 11−12 ноября стороны приняли «дорожную карту» урегулирования внутриполитического и социально-экономического кризиса. Однако, лидеры оппозиции после этих событий неоднократно заявляли, что будут настаивать на досрочном сложении полномочий президентом страны. К консенсусу оппозиционный парламент и исполнительная власть так и не пришли.

Вице-президент Венесуэлы Аристобуло Истурис сегодня вновь обвинил оппозицию в попытках дестабилизации ситуации в стране, сообщает TeleSur. А накануне прозвучали обвинения в адрес оппозиционного лидера, губернатора штата Миранда Энрике Каприлеса в мошеннических схемах, комментирует La Radio del Sur. Напомним, что Энрике Каприлес был кандидатом от либеральной оппозиции на выборах президента Венесуэлы, прошедших 7 октября 2012 года, и занял второе место после Уго Чавеса с результатом более чем 40% голосов. После смерти Уго Чавеса в марте 2013 года он вновь стал кандидатом от оппозиции на досрочных президентских выборах, прошедших 14 апреля 2013 года. Тогда Энрике Каприлес уступил всего 1,5% Николасу Мадуро.

Учитывая, что 80% населения Венесуэлы поддерживает проведение референдума об отставке Мадуро, а оппозиция требует уже досрочного сложения полномочий президентом Венесуэлы, шансов для достижение консенсуса в ходе переговоров практически нет. Внутриполитический кризис в Венесуэле близится к развязке.