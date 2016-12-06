Москва, 6 декабря, 2016, 23:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро, сообщает официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Николас Мадуро

Переговоры состоялись по инициативе Николаса Мадуро. В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы стратегического сотрудничества двух стран, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и других сферах деятельности.

Главы государств обменялись мнениями по ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти, согласованной в рамках ОПЕК договорённости о снижении объемов ее добычи, а также по некоторым вопросам намеченной на 10 декабря в Вене встречи министров энергетики стран ОПЕК и других стран-экспортеров нефти.