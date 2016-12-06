Москва, 6 декабря, 2016, 22:57 — ИА Регнум. Объявивший о своем уходе с поста главного тренера московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий не захотел раскрывать своих дальнейших планов. Об этом Слуцкий заявил на пресс-конференции, устроенной перед матчем Лиги чемпионов с английским клубом «Тоттенхэм».

Карбинов Анатолий Леонид Слуцкий

Напомним, 6 декабря было объявлено о решении Леонида Слуцкого оставить пост главного тренера ЦСКА сразу после матча против «Тоттенхэма».

«У меня есть определенные планы, но есть знаменитая поговорка: «Хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах», — сказал Слуцкий, отвечая на этот вопрос. Он уточнил, что после игры вся команда улетит в отпуска, поэтому обсудить эти планы ему будет не с кем.

Леонид Слуцкий тренирует ЦСКА с 2009 года. С ним команда стала трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Имя нового главного тренера футбольного клуба ЦСКА будет названо до конца текущей недели. По сообщениям некоторых СМИ, этот пост может занять Виктор Гончаренко.