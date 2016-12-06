Архангельск, 6 декабря, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Полпред заострил внимание на анализе состояния системы здравоохранения и ключевых демографических показателях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Он отметил, что в Архангельской области продолжительность жизни выросла с 69,7 до 70,7 лет. Однако региону пока не удается преодолеть естественную убыль населения. А это значит, что пока смертность превышает рождаемость в регионе.

По словам Николая Цуканова, за последние годы Поморье достигло заметных успехов по снижению смертности населения от ДТП и туберкулеза.

«С 2012 года эти показатели снизились на 30 процентов — очень хорошие цифры! Но по заболеваниям системы кровообращения и новообразованиям ситуацию пока переломить не удается. В этой части нужно активизировать ведущуюся работу», — подчеркнул полпред.

Медицинская инфраструктура должна быть «привязана» к дорогам

Николай Цуканов отметил серьезную работу областной власти по развитию инфраструктуры здравоохранения.

Так, в 2015 году в регионе завершилось строительство поликлиники в поселке Плесецк. Были проведены капитальные ремонты 11 объектов в восьми учреждениях Архангельска, Котласа и Северодвинска.

Сегодня продолжается возведение перинатального центра в столице Поморья. Здесь полпред подчеркнул значимость развития медицинской инфраструктуры в связке со строительством и реконструкцией автодорог.

Глава региона Игорь Орлов напомнил, что областное правительство активно работает над задачей повышения доступности оказания медицинской помощи, несмотря на географические особенности Поморья и низкую плотность населения.

«Мы развиваем санитарную авиацию и телемедицину. Для жителей труднодоступных территорий организована работа выездных бригад и дистанционное консультирование пациентов. В рамках проекта «Шаг навстречу» поликлиники перешли на работу в выходные дни, открыты дополнительные терапевтические участки в Архангельске, модернизированы регистратуры в крупных поликлиниках», — отметил Игорь Орлов.

Губернатор добавил, что в отдаленных сельских территориях внедряется опыт создания домовых хозяйств, где первую медицинскую помощь оказывают подготовленные местные жители. Сегодня их уже 52.