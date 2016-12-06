Нью-Йорк, США, 6 декабря, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выступил с осуждением минометного обстрела российского мобильного госпиталя в сирийском Алеппо, произошедшего 5 декабря, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

Kai Mörk Пан Ги Мун

По словам Пан Ги Муна, атаки на медицинские учреждения и их персонал считаются военными преступлениями. Пан Ги Мун напомнил, что мирные жители и врачи «всегда должны защищаться в соответствии с международным гуманитарным правом»

Тем не менее, Дюжаррик заявил, что в последнее время медицинские учреждения подвергались обстрелам в разных районах Алеппо, обвинив в причастности к ним как незаконные вооруженные группировки, так и правительственные войска Сирии.

Напомним, 5 декабря 2016 года боевики сирийских незаконных вооруженных формирований нанесли артиллерийский удар по развернутому в сирийском Алеппо российскому мобильному военному госпиталю. В результате двое российских военнослужащих-медиков погибли, один получил ранение. Кроме российских военнослужащих пострадали восемь местных жителей, ожидавших приема медиков.