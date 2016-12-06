Минск, 6 декабря, 2016, 22:22 — ИА Регнум.



Юзеф Пилсудский обходит строй польских войск в захваченном Минске. 1919

Польскому парламенту не следует доверять Александру Лукашенко и сформированному им Национальному собранию Белоруссии. Об этом 6 декабря на встрече с делегацией Сената Польши заявили представители прозападной оппозиции в Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению оппозиционеров, парламентская кампания 2016 года в Белоруссии не являлась полноценными выборами и Александру Лукашенко вновь удалось сформировать двухпалатное национальное собрание таким, каким он и хотел его видеть. Участие во встрече приняла также член нижней палаты Нацсобрания Белоруссии — Палаты представителей, зампред «Товарищества белорусского языка» Елена Анисим.

Александр Милинкевич, Николай Статкевич и другие активисты прозападной оппозиции интересовались диалогом между властями Польши и Белоруссии. По их мнению, официальной Варшаве не следует слишком доверять Лукашенко и выстроить свои отношения с Белоруссией так, чтобы в них нашлось место и им тоже.

Представители прозападной оппозиции в Белоруссии пожаловались на политику властей и попросили о поддержке. По их мнению, политическое руководство Польше правильно понимает, чего следует ожидать от руководства Белоруссии, являющегося номинальным союзником Москвы.

Помимо переговоров с представителями прозападной оппозиции, регулярно бывающими в Варшаве, польская делегация во главе с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским посетили урочище Куропаты, где представители русофобствующей прозападной оппозиции регулярно проводят свои митинги под предлогом поминовения «жертв сталинских репрессий». Там польские политики возложили венки и букеты у крестов, установленных активистами «Белорусского народного фронта».

Напомним, 18 марта глава МИД Польши Витольд Ващиковский посетил урочище Куропаты под Минском, где представители прозападной оппозиции регулярно проводят свои собрания. Выступая на митинге, глава МИД Польши сообщил, что в Куропатах находятся останки «многих тысяч» представителей разных народов, в том числе и польского, и личности этих «неизвестных героев» следует установить. Ващиковский заявил: «Когда-то оба наши народа стали жертвами одной империи».Как сообщало ИА REGNUM, делегация верхней палаты парламента Польши прибыла в Минск 4 декабря и в тот же день председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович провёл переговоры с маршалом Сената Польши Станиславом Карчевским. Переговоры продолжились 5 декабря, в них принял участие Александр Лукашенко, Михаил Мясникович и председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков. Карчевский посетил также отстроенное за счёт белорусского бюджета родовое гнездо литовско-польской династии магнатов Радзивиллов в Несвиже, отметив «очень много следов нашей общей истории».

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