Ульяновск, 6 декабря, 2016, 22:21 — ИА Регнум. Губернатор Сергей Морозов назначил Александра Смекалина председателем правительства Ульяновской области. Пост первого заместителя губернатора занял Александр Якунин, на должность первого заместителя губернатора — руководителя администрации назначен Анатолий Озернов.

Герб Ульяновской области

Ранее Морозов принял решение разделить должности губернатора и председателя областного правительства, которые он совмещал с 2006 года.

«Сегодня перед нами стоит сложная задача — сформировать экономику нового типа, которая обеспечит высокие темпы роста уровня жизни населения в регионе. Нужна новая конкурентная среда, точки опережающего роста, технологии и локализация в передовых отраслях. В то же время необходимо новое качество социальной среды и услуг, образования, благоустройства. Все эти направления требуют пристального внимания и профессионального управления. Поэтому было принято решение о разделении полномочий губернатора и председателя правительства Ульяновской области», — заявил Морозов.

Теперь глава региона сосредоточит внимание на решении стратегических и политических вопросов, проведении переговоров и налаживании контактов, но самое главное будет проводить больше встреч с населением.

Основная цель власти — выполнение наказов жителей региона, контроль за данным направлением будет многократно усилен, как никогда до этого, отметил Морозов.

Также благодаря новому вектору работы Ульяновская область сможет получить на федеральном уровне еще более сильную поддержку и защиту.

На новом посту Смекалин будет координировать вопросы реализации государственной инвестиционной, инновационной, научно-технической, социально-экономической, бюджетной и налоговой политики, отвечать за внутриполитические темы, а также решать задачи, связанные с жизнедеятельностью региона.

Он поблагодарил главу региона за оказанное ему доверие и отметил, что новый состав областного правительства будет более мобильным и динамичным, поскольку в него вошли молодые профессиональные кадры.

«Мы уже уменьшили на следующий год расходы на госаппарат за счет сокращения штата и приняли региональный бюджет. Главной целью работы регионального Правительства станет обеспечение роста благосостояния жителей Ульяновской области за счёт формирования бездефицитного бюджета, позволяющего выполнить все принятые социальные обязательства и майские указы президента России», — сообщил Смекалин.

Также определены основные направления работы, которые будут курировать первые заместители председателя правительства.

Тюрин с начала декабря уже координирует вопросы реализации государственной политики в сфере агропромышленного комплекса, лесного хозяйства, природопользования, охраны окружающей среды, промышленности, строительства.

За развитие социальной сферы отвечает первый заместитель председателя Екатерина Уба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Смекалин был ответственным за решение широкого спектра вопросов, касающихся перспективного развития региона, которые касались формирования сбалансированного бюджета, привлечения государственного финансирования и частного капитала в экономику региона, создания благоприятного делового климата и развитой инвестиционной и инновационной инфраструктуры, управления госсобственностью.

Александр Смекалин родился 25 марта 1980 года в городе Сенгилей Ульяновской области. В 2002 году с отличием окончил факультет управления института экономики и бизнеса Ульяновского государственного университета. Прошел стажировку в качестве специалиста по работе с резервом в ООО «Волга-Днепр — Москва».

С 2002 года прошел трудовой путь от главного специалиста до директора департамента инвестиций и внешних связей. С сентября 2009 года — директор департамента инвестиций министерства экономики Ульяновской области. C мая 2010 года — директор департамента модернизации и развития региональной экономики правительства Ульяновской области. В ноябре 2011 года назначен министром стратегического развития и инноваций.

С 2013 года занимал должность первого заместителя председателя правительства Ульяновской области.