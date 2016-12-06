Смоленск, 6 декабря, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Губернатор Смоленской области Алексей Островский имеет все шансы оказаться в «белой» части списка глав регионов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала доцент кафедры управления Смоленского государственного университета Нина Розанова.

Government.ru Алексей Островский

Ранжированный список регионов, напомним, планируется создать в администрации президента: в первую его часть будут включены субъекты РФ, где необходима смена губернатора, во вторую часть — регионы, где этого не требуется, к третьей части будут отнесены регионы с неочевидной ситуацией. Решение о необходимости смены губернатора эксперты будут принимать по трем основаниям: плохая и ухудшающаяся экономическая ситуация, электоральное недовольство главой региона и утрата доверия.

«Думаю, что Алексей Островский окажется в списке, где не требуется смена губернатора. Потому что, во-первых, выборы недавно были (год назад Островского поддержало 65% избирателей), и это надо учитывать. Во-вторых, и это основная причина — в регионе сегодня, по большому счету, нет существенной динамики, хотя есть определенные позитивные сдвиги, например, в инвестиционной политике, сельском хозяйстве. Но в нынешних кризисных условиях даже отсутствие явной негативной динамики — уже достаточно неплохой показатель», — отметила эксперт, добавив, что именно способность Островского поддерживать сбалансированный уровень развития региона по совокупности отрицательных и положительных тенденций в данном случае является для него большим плюсом.

Еще одним фактором, который говорит в пользу отсутствия у федеральных властей планов о скорой смене губернатора в Смоленской области, является, по мнению эксперта, недавняя замена людей на ряде ключевых постов в администрации области.

«Такие решения о смене управленческой команды не приходят в голову просто так, в этом смысле, судя по всему, был какой-то определенный знак. И это говорит о том, что перспективы в Островском видят», — считает Нина Розанова.

По предположению эксперта, возможность остаться на посту губернатору Островскому добавляет и положение самого региона. «К сожалению, на протяжении последних лет по многим позициям социально-экономического развития мы имеем весьма скромные показатели. И федеральная власть пока что не очень замечает Смоленскую область. Если наш регион внесут в список тех субъектов, которыми федеральная власть недовольна, это фактически будет означать попадание в орбиту особого внимания, которое обязывает к существенным изменениям в развитии, а у нас это пока не очень-то возможно», — считает Нина Розанова.

Как отмечает ИА REGNUM, Алексей Островский, единственный губернатор в России, являющийся членом ЛДПР, возглавляет Смоленскую область с 2012 года — тогда он сменил на посту губернатора Сергея Антуфьева. В заслугу Островскому можно поставить тот факт, что он практически сразу сумел наладить нормальные взаимоотношения со всеми политическими силами в регионе, в том числе — получить поддержку «Единой России», которая пригодилась ему в 2015 году, когда он избирался на второй срок. Срок полномочий Алексея Островского истекает в 2020 году.

За время своей работы на посту губернатора Островский значительно сократил аппарат администрации области, а значит — и расходы на него, снизил расходы бюджета, сохранив при этом все социальные обязательства, хотя не раз подчеркивал: прежние власти раздавали обещания без какой-либо перспективы подкрепить их финансово.

1 декабря в регионе утвердили бюджет на 2017 год в первом чтении — как и в прошлом году, он бездефицитный. В будущем году в регионе планируют получить доходы на сумму 36 млрд 346 млн рублей, расходы запланированы в сумме 34,7 млрд рублей. Надеются в регионе на рост налоговых поступлений, а также неналоговых доходов. Что касается расходов, то бюджет, уже традиционно, социальный: экономить планируют на всем, кроме обязательств перед гражданами.

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Вместе с тем, несмотря на то, что в регионе действительно много сделано для развития экономики, осталось сделать несравнимо больше. Не способствуют развитию региона и объективные сложности. Вместе с тем в регионе фиксируется рост инвестиций (60 млрд в 2015 году, на 3,3 млрд больше, чем в 2014-м), а по итогам пяти месяцев 2016 года регион и вовсе вошел в число регионов с высокими темпами роста инвестиций, по данным Минэкономразвития. Индекс промышленного производства за первое полугодие 2016 года составил 105,1%. Заявлена реализация проектов по созданию и развитию государственных индустриальных парков — «Сафоново» в одноименном районе и «Феникс» в Смоленске. Открытие индустриальных парков позволит создать за счет инвесторов парка около 3 тысяч дополнительных рабочих мест. В регионе и один из самых низких в ЦФО уровень инфляции.

Одной из существенных проблем для региона остается состояние коммунальной сферы. Для жителей Смоленска отопительный сезон уже несколько лет означает постоянные аварии и отключения, летний же период — устойчиво ассоциируется с отсутствием горячей воды и перерытым городом. Так, за отопительный сезон 2015−2016 годов в Смоленске было зафиксировано 39 нештатных ситуаций на магистральных тепловых сетях — на 25% больше, чем за предыдущий сезон, который также запомнился горожанам глобальной аварией в 15-градусные морозы. В этом году, несмотря на заверения «Квадры» об увеличении объема ремонтных работ, аварийные отключения фиксируются регулярно. К концу отопительного сезона, по заявлению Островского, «Квадра» лишится статуса единой теплоснабжающей организации в Смоленске. Впрочем, это не избавит Смоленск от 70% ветхих теплосетей.

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Среди кадровых ошибок Островского можно вспомнить, к примеру, назначение на должность руководителя смоленского здравоохранения в 2012 году Владимира Степченкова, до этого возглавлявшего ОАО «Смоленск-Фармация», которое поставляло в регион лекарственные препараты, и, по данным СМИ, приведшего компанию к банкротству.

В числе скандалов последнего времени — бунт маршрутчиков в областном центре: после введения новой схемы работы общественного транспорта около сотни людей вышли на митинг с требованием отправить с поста главы Смоленска Николая Алашеева.

Алашеев в итоге с поста ушел в конце октября. Алексей Островский объяснил отставку Алашеева, которого пытались снять с должности не раз, его стремлением быть с семьей, которая живет в другом городе.

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Большой головной болью для региональных властей является и состояние объектов культурного наследия. В частности, существенная доля критики губернатору достается в связи со Смоленской крепостной стеной — по сути, главный памятник областного центра находится в удручающем состоянии. В августе губернатор потребовал от администрации города как минимум содержать эту территорию в чистоте.

Губернатор потребовал от мэра Смоленска убрать мусор у крепостной стены

Отметим, что две недели назад на сайте общественных инициатив Change.org. появилась петиция в адрес президента с предложением отправить Алексея Островского в отставку и назначить вместо него Сергея Неверова, депутата Госдумы, избранного от «Единой России». Однако популярностью эта идея явно не пользуется: за все время ее подписали лишь 226 человек.

А вот рейтинги у губернатора неплохие: согласно данным свежего рейтинга влияния глав субъектов Российской Федерации в ноябре, составленного Агентством политических и экономических коммуникаций, Алексей Островский занимает 46-е место и входит в группу губернаторов с сильным влиянием.