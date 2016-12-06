Киев, 6 декабря, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что, по расчетам украинских военных аналитиков, 10-дневная полномасштабная война с Российской Федерацией может стоить Украине 10−12 тысяч военнослужащих. Об этом сегодня, 6 декабря, передает «Голос Украины».

Mil.gov.ua Украинские военные

«По нашим расчетам и прогнозам, за 10 суток проведения операции по отражению широкомасштабной агрессии общие потери могут составлять до 10−12 тысяч человек», — сказал Муженко.

Напомним, ранее Муженко заявил, что угроза со стороны Российской Федерации для Украины «исходит отовсюду».

После государственного переворота на Украине в начале 2014 года власти этой страны неоднократно заявляли, что подверглись агрессии со стороны Российской Федерации. Кроме самих украинских властей, этой агрессии так никто и не видел.