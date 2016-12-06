Минск, 6 декабря, 2016, 21:01 — ИА Регнум.



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Арбитражный суд города Москвы постановил взыскать с СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» (ОВЗ) более $2,5 млн в пользу Евразийского банка развития. Об этом сегодня, 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕАБР.

Кредитный договор с ОВЗ на сумму $63,519 млн ЕАБР заключил в апреле 2011 года. Договор сроком на 8 лет предполагал финансирование реализации проекта «Организация современного высокотехнологичного производства грузовых железнодорожных вагонов и танк-контейнеров в городе Осиповичи».

С августа 2015 года заёмщиком был допущен ряд просрочек по уплате суммы основного долга и процентов, начисленных в соответствии с кредитным договором. Банк был вынужден обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

«По итогам рассмотрения искового заявления Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил требования ЕАБР о взыскании просроченной задолженности на общую сумму более 2,5 млн долларов США», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в ноябре белорусский завод подал в экономический суд Могилёвской области заявление о банкротстве. Гарантии по кредиту ЕАБР обеспечивал Совмин Белоруссии. Таким образом, просчёты инвесторов будут компенсированы за счёт белорусских налогоплательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод» было зарегистрировано в 2007 году, объединив белорусского госмонополиста «Белорусская железная дорога» и российскую частную компанию ЗАО «Гранд Экспресс». В 2008 году Совмин Белоруссии подписал с российской компанией договор о строительстве завода по выпуску железнодорожных вагонов и танк-контейнеров на базе Осиповичского вагонного депо. В 2011 году был заключён кредитный договор с ЕАБР под гарантии Совмина и в том же году реализация проекта подверглась резкой критике со стороны Александра Лукашенко, мечтавшего заработать на производстве вагонов, и также председателя Совмина Михаила Мясниковича. Тем не менее, в конце 2012 года на ОВЗ начался выпуск инновационной (по белорусским стандартам) продукции — был произведён вагон-цистерна. Однако вскоре ОВЗ столкнулся с рядом проблем, прежде всего — сбыта. С той же проблемой столкнулся и Могилёвский вагоностроительный завод, резко сокративший производство. В итоге оба белорусских предприятия оказались на грани банкротства. Российского участника проекта ОВЗ спасли гарантии правительства Белоруссии и перестраховка: средства в проект с российской стороны выделялись не как инвестиции, а как ссуды в иностранной валюте под 11,5% годовых (физлица Белоруссии в то время размещали инвалютные депозиты под ставку примерно в три раза ниже).

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