Минск, 6 декабря, 2016, 20:58 — ИА Регнум.



Евгений Лансаре. Заморская торговля. Панно для столовой дома Рославлевых в имении Усть-Крестище. 1917

Следует расширять товарную структуру экспорта в Евросоюз и устранять барьеры в торговле с Россией. Об этом сегодня, 6 декабря заявил председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства республики.

На заседании президиума Совмина были рассмотрены итоги работы в январе-сентябре по наращиванию и диверсификации экспорта. Напомним, в апреле Александр Лукашенко в ходе оглашения послания президента белорусскому народу и Национальному собранию напомнил о своём указе №78 и обратил внимание на резкое падение белорусского экспорта, подчеркнув: «Рост и диверсификация экспорта — важнейший приоритет». К концу года правительство оценило реализацию данного приоритета.

«По-прежнему актуальна задача по устранению барьеров в торговле с нашими традиционными партнерами, прежде всего с Российской Федерацией. На российском рынке ситуация хоть и выравнивается, но для сохранения позиций на этом рынке необходимы дополнительные ресурсы при усиливающемся неравенстве в условиях хозяйствования предприятий Белоруссии и России», — сообщил председатель Совмина Белоруссии. За девять месяцев 2016 года белорусская продукция поставлялась на экспорт в 160 государств, год назад было 155, проинформировал Кобяков При этом количество экспортных товарных позиций в отдельные страны выросло. Например, в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — на 77 позиций, на Украину — на 45, в Россию — на 38. Доля стран ЕАЭС, включая Россию, в общем объеме белорусского экспорта увеличилась с 39% до 46%, а доля стран Евросоюза снизилась. «При этом снижение поставок в Европу произошло в основном за счет сокращения стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов», — отметили в Совмине Белоруссии, где под «Европой» понимают исключительно Евросоюз.

«Такая же картина наблюдается по многим другим товарным позициям. Товарная структура экспорта в страны Евросоюза оставляет желать лучшего», — констатировал Кобяков.

Как сообщало ИА REGNUM, в процессе реализации официальный прогноз на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, традиционно досрочно провалился. В указе № 504 от 18 декабря «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год» определены ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка. В качестве целей в документе обозначено обеспечение темпов роста к уровню 2015 года: ВВП — не менее чем на 0,3%; производительности труда — не менее чем на 1,5%; экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%; реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5%. По факту ВВП падал, реальные доходы населения тоже, сокращалось промышленное производство, экспорт не достиг уровня 2015 года, доведены до банкротства крупные госпредприятия. При этом повышались цены и тарифы, по темпам инфляции Белоруссия соперничала с соседней воюющей Украиной.

Читайте также:

Правительство Белоруссии: рецессия закончилась, «провал» преодолён

Правительство Белоруссии: половину прироста ВВП обеспечит «новая экономика»