Бухарест, 6 декабря, 2016, 20:55 — ИА Регнум. Между Румынией и Венгрией разгорается очередной политико-дипломатический скандал. Как передает корреспондент ИА REGNUM, поводом послужило заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который запретил венгерским дипломатам принимать участие в мероприятиях, посвященных Национальному дню Румынии 1 декабря, а также жесткая реакция на этот шаг со стороны румынских политиков и чиновников.

Groubani Венгрия и Румыния

Сийярто заявил, что венгерский народ не имеет никаких оснований праздновать 1 декабря, особенно вместе с румынами, и запретил венгерским дипломатам участвовать в мероприятиях по этому поводу.

МИД Румынии расценил решение главы венгерской дипломатии, как «трудное для понимания». «Уважение к национальным ценностям и символам страны является неоспоримой составляющей набора ценностей, лежащих в основе самого Европейского союза и трансатлантического сообщества. Румыния была и остается страной, которая глубоко привержена соблюдению этих ценностей», — заявили в румынском ведомстве.

Куда жестче высказался экс-президент Румынии Траян Бэсеску, потребовавший немедленной высылки посла Венгрии в Бухаресте и отзыва посла Румынии в Будапеште. В противном случае, уверен Бэсеску, «эти авантюристы из правительства Виктора Орбана не поймут, что настоящая Румыния пролегает до самой Тисы».

Бэсеску заявил, что венгры, проживающие в Румынии, имеют массу причин быть «столь же гордыми, как и румыны, 1 декабря». «Самым главным является удовлетворение от того, что, в отличие от венгров в Венгрии, венгры в Румынии в последние 26 лет имеют респектабельное политическое руководство на национальном и международном уровнях, приверженное ценностям НАТО и ЕС, ценностям, которые в Будапеште, похоже, стали необязательным и не значимыми на протяжении последних лет», — добавил бывший румынский лидер.

Председатель главной политической силы румынских венгров — Демсоюза Венгров Румынии (ДСВР) Келемен Хунор заявил, что Сийярто «не сказал ничего нового». «История очень часто расставляла нас по разные стороны баррикад, хотим мы того или нет, и многие события двадцатого века для румын и венгров значат совершенно разное. И мы должны учитывать эти чувства, и мы не должны делать вид, что не понимаем, что произошло с нами. Важно то, сможем ли мы, на базе честных обсуждений, без табу, построить будущее в этом уголке Европы», — цитирует Хунора румынское государственное ИА Agerpres.

Лидер ДСВР добавил, что роль Румынии в регионе является чрезвычайно важной, и «даже если прошлое невозможно изменить, будущее гораздо интереснее».

Полемика, впрочем, на этом не закончилась. Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен и председатель Комитета по иностранным делам парламента Венгрии Жолт Немет на пресс-конференции в офисе правящей венгерской партии Фидес заявили, что Будапешт в последние годы был слишком толерантен к Бухаресту.

По словам Жолта Шемьена, румыно-венгерские дипломатические отношения ухудшились с 2012 года, и не по вине венгерской стороны. «Моя совесть чиста», — сказал вице-премьер.

Более того, он уверен, что Будапешту не следовало терпеть некоторые «выходки» Бухареста, в том числе давление на лидеров венгерского сообщества в Румынии. «Мы всегда позволяли делать так, как они говорят, но сейчас нас прижали к стенке. Венгерская дипломатия может быть подвергнута критике лишь за то, что раньше на ударила кулаком по столу», — подвел итог Шемьен.

ИА REGNUM напоминает, что 1 декабря в Румынии отмечается в качестве национального праздника, символизируя для Бухареста «объединение всех румын», произошедшее после оккупации российской Бессарабии и венгерской Трансильвании 1 декабря 1918 года.

Трансильвания до 1918 года была частью Австро-Венгрии. Венгрия уступила Трансильванию Румынии по Трианонскому договору 1920 года со странами-победительницами в Первой мировой войне, потеряв таким образом 2/3 территории и населения. Сегодня в Румынии проживает около 1,5 млн венгров, что составляет около 6,6% населения страны.

Основная часть венгерского меньшинства проживает на территории Трансильвании, имеет самоназвание секуи и на протяжении многих лет безуспешно добивается от Бухареста автономии.

В самой Венгрии в 2010 году было принято и вступило в силу 1 января 2011 года новое законодательство о предоставлении второго венгерского гражданства представителям диаспоры, которое предоставляет им те же избирательные права, что и гражданам в самой Венгрии. Аналогичное законодательство действует и в Румынии. Аналогичную венгерской политику по «воссоединению нации», направленную в первую очередь против Молдавии и Украины, проводит и Румыния с 1990-х годов.