Липецк, 6 декабря, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Липецкая область может войти в список регионов, которые будут находиться «в подвешенном состоянии» в преддверии губернаторских выборов 2017 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое мнение высказал доктор политических наук, профессор НИУ ВШЭ Александр Скиперских.

Admlip.ru Олег Королёв

В администрации президента готовят список регионов, где в ближайшее время могут поменяться губернаторы. Перечень будет состоять из трех условных частей: регионов, где грядет смена губернатора, где кадровых перестановок не предвидится, а также регионов, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

По мнению Александра Скиперских, глава Липецкой области Олег Королев может войти именно в третью часть списка, потому что вопрос о его отставке поднимается уже на протяжении долгого времени. «Периодически Липецкую область сотрясают какие-то события, которые так или иначе связаны с фигурой самого Олега Королева или его окружением. С другой стороны, Королев понимает, как нужно правильно выстраивать отношения с Кремлем, иначе он не руководил бы областью на протяжении 16 лет, и, скорее всего, у Кремля нет явных оснований просто поменять его. Он наряду с Тулеевым и Савченко — один из самых «статусных» губернаторов, что касается сроков нахождения в должности», — считает эксперт.

Олег Королев руководит регионом с 1998 года. В 2002 году он переизбирался на пост, в 2005-м — был утвержден в должности президентом Владимиром Путиным. В 2010-м кандидатуру Королева для наделения его полномочиями главы администрации Липецкой области внес президент Дмитрий Медведев и утвердили депутаты Липецкого областного совета депутатов. В единый день выборов 14 сентября 2014 года он снова одержал победу, получив 80,31% голосов избирателей.

Среди критериев, по которым будут оценивать деятельность глав регионов перед новыми выборами, указывается экономическая ситуация и электоральные настроения жителей региона. По мнению Скиперских, в этой сфере к Королеву могут возникнуть вопросы, в том числе и связанные со снижением уровня промышленного производства.

«Город Липецк некогда был индустриальным гигантом, но постепенно какие-то предприятия закрываются тоже. В этом можно увидеть некий федеральный тренд, потому как промышленности становится меньше и существуют определенные искушения, связанные с информационным обществом, — для тяжелой промышленности не остается места в век быстрых технологий. Нет ощущения, что регион расцветает, что в Липецкой области высокий уровень жизни. Такое было, может быть, в начале нулевых годов, когда Липецкая область входила в список субъектов-доноров. Сейчас положение заметно ухудшилось, и по этому критерию, мне кажется, к губернатору однозначно есть вопросы. Какие-то проекты появляются, но непонятно, какие исчисления они приносят самому обществу», — считает политолог.

Стоит отметить, что область демонстрирует успехи в сфере сельскохозяйственного производства: в 2016 году собрано 5 млн тонн сахарной свеклы — по объему выработки сахара, превышающему внутриобластные потребности в десять раз, регион вошел в тройку лучших в России. Власти региона активно работают с инвесторами, в том числе и зарубежными. Также 3 декабря стало известно, что Липецкая область вошла в число 20 регионов, между которыми правительство РФ поделит 5 млрд рублей, — эти средства станут «поощрением» за высокие результаты по социально-экономическому развитию территорий в 2015 году и будут направлены на обеспечение сбалансированности бюджетов.

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По мнению Скиперских, в регионе невысок уровень электорального недовольства, что в то же время совсем не означает реальную поддержку населения. «Дело в том, что в Липецкой области совершенно нет оппозиции, которая могла бы составить Королеву конкуренцию, и на выборах он не встретил достойных соперников. Есть ощущение, что у него высокая поддержка, но де-факто она гораздо ниже», — уверен эксперт.

Поводы, по которым Липецкая область в последнее время попадала в зону пристального внимания федеральных СМИ, тоже не радуют липчан: в 2015 году областной центр ушел под воду из-за неработающей системы ливневой канализации (кстати, ситуация в точности повторилась и год спустя, несмотря на усилия властей), способ липецких дорожников укладывать асфальт поверх снега и латать выбоины грязью с обочин окрестили «настоящими нанотехнологиями». Вокруг одного из основных направлений развития экономики и культуры региона — внутреннего туризма — тоже возник скандал. Общероссийский народный фронт счел, что средства, выделенные Липецкой области по программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации в 2011—2018 гг.» для создания туристического кластера «Елец», были освоены не по назначению. Миллиард рублей, выделенный по госпрограмме, не способствовал появлению кластера, и деньги были потрачены впустую. По мнению Скиперских, туристический потенциал Ельца власти явно переоценили, и город не может заинтересовать туристов в том виде, в котором он находится сейчас. Кроме того, в Ельце фактически исчезла промышленность и остро стоит проблема безработицы. Жалобы общественники направили президенту. Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что намерен лично проверить ситуацию в Ельце.

В создании инфоповодов, «прославивших» Липецкую область, иногда участвует и сам глава региона: в 2016 году его поздравление с Международным женским днем 8 марта, прозвучавшее в эфире местного телеканала, стало одним из самых обсуждаемых видеороликов в русскоязычном интернете. Однако обсуждалось выступление Королева скорее в юмористическом ключе, хотя сам глава региона с гордостью заявил, что говорил от чистого сердца и не привлекал политтехнологов к написанию речи. Правда, в новинку это было только жителям других регионов — сами липчане, по мнению политологов, уже «устали» от Королева в роли губернатора. В рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций, в октябре Олег Королев занял 50-е место, за месяц «скатившись» сразу на 12 пунктов — с 38-го места.

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