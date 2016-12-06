Чебоксары, 6 декабря, 2016, 20:48 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от Чувашии удивлены распределением оставшихся зарплатных должностей в Госсовете республики, подчёркивая, что это «признак слабости» тех, кто принимает подобные решения, и показатель продолжающегося «беспардонного администрирования» в регионе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, должности заместителей председателей комитетов, которые «закреплены» за оппозицией, заняли те, кого партии не выдвигали. Один из них — Григорий Данилов, в недавнем прошлом единоросс, но в этот раз прошедший в парламент по партсписку КПРФ, оказался самовольным самовыдвиженцем, другого депутата — справоросса Сергея Семенова, вообще, предложила «Единая Россия». Таким образом, без зарплаты и кабинетов парламент оставил яростного трибуна «Справедливой России» в Чувашии, депутата Госсовета нескольких созывов Игоря Молякова и коммуниста-новичка в Госсовете Александра Андреева. Региональные лидеры партий, мягко говоря, удивились.

Pixabay.com Без зарплаты

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Председатель комитета Госдумы по экономической политике, лидер чувашских справороссов Анатолий Аксаков считает подобное распределение мест в парламенте «признаком слабости тех, кто такие решения принимает». И охарактеризовал это как «странные действия странных людей»: «Не мудро, не солидно. Всё равно решение придётся пересмотреть, сами опускают статус Госсовета. Столько проблем в республике — этим бы занимались, а не делали эти странные зигзаги».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов подчёркивает, что данная ситуация — один из примеров административного давления в Чувашии.

«Что касается общих подходов в республике, то я хотел бы обратить внимание на продолжающееся беспардонное администрирование. На Госсовете отстранили (от должности) Молякова и нашего Андреева. Хотя с руководством разговор вели, обо всём договаривались — но обманули. Решили по-деревенски начать командовать, кого куда ставить», — высказал мнение Валентин Шурчанов, отметив, что он уже три дня не может дозвониться ни до руководства Госсовета, ни до администрации главы Чувашии.

И продолжил: «Васильев (руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев — прим. ИА REGNUM) ничтоже сумняшеся решил, что он там должен расставить все посты». «Администрированием своим хотят всех загнать под управляемую стойку — не получится», — заверил лидер чувашских коммунистов.

Комментируя назначение на пост от фракции КПРФ беспартийного Григория Данилова, Валентин Шурчанов отметил, что «он посчитал, что умнее всех»: «Но самое главное — пошёл на сепаратные переговоры, по сути дела. «Единой России» он не нужен, КПРФ теперь, получается, тоже… такой вопрос весьма странный». Вместе с тем интернет пестрит комментариями, что ещё немного — и «Данилов придёт за Шурчановым».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на сессии Госсовета Чувашии между депутатами распределили оставшиеся зарплатные места — должности заместителей председателей четырёх комитетов. При этом единороссовская тактика выдачи постов скатилась в силовые политические методы: неуклюжее «продавливание» нужных решений происходило не только вопреки решениям оппозиционных партий, но и самих кандидатов, взявших самоотвод. Что удивило даже видавшего многое зампрокурора Чувашии. Впрочем, и в рядах оппозиции проявились персонажи, открыто идущие на сделки за спиной руководства партии: бывший единоросс, ныне беспартийный Григорий Данилов, прошедший в парламент по партсписку КПРФ, выдвинул свою кандидатуру на должность вопреки позиции партии. Само обсуждение так или иначе сводилось к критике главного оппозиционера Чувашии, лидера фракции справороссов Игоря Молякова, который с каждой «порцией» только набирал политический вес. Но в итоге остался без зарплаты. Без зарплатной должности остался и видный единоросс в парламенте, мастодонт чувашской политики Пётр Краснов.