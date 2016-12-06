Эссен , Германия, 6 декабря, 2016, 20:47 — ИА Регнум. Действующий федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в девятый раз переизбрана председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС). Федеральный съезд ХДС прошел сегодня, 6 декабря, в городе Эссен.

World Economic Forum Ангела Меркель

Кандидатуру Меркель поддержали 89,5% делегатов съезда.

«Я принимаю выбор коллег и рада результату. Большое спасибо за доверие», — сказала Меркель после переизбрания.

Стоит отметить, что это худший результат Меркель за девять переизбраний. Пик популярности Меркель пришелся на 2012 год — тогда 97,9% делегатов съезда ХДС проголосовали за нее.

Политологи считают, что падение популярности Меркель внутри партии связано с её либеральной миграционной политикой. На съезде Меркель попыталась несколько скорректировать свою позицию по вопросу миграции. Она заверила, что правительство рассмотрит вопрос о запрете ношения паранджи, а также объявит о грядущей депортации незаконно прибывших на территорию Германии мигрантов.

Напомним, ранее Меркель заявила о намерении баллотироваться на пост канцлера Германии в четвертый раз.

«Вы должны мне помочь, предстоящие выборы в Бундестаг будут сложнее, чем какие-либо выборы до этого — как минимум со времени объединения Германии. Они не станут подарком», — заявила Меркель на съезде.