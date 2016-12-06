Хельсинки, 6 декабря, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Финляндия может взять на себя ключевую роль в развитии в ЕС циклической экономики, единого цифрового рынка, а также энергетической и торговой политики. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам занятости, экономического роста и конкурентоспособности, бывший премьер-министр Финляндии Юрки Катайнен, сообщает издание The Helsinki Times сегодня, 6 декабря.

Nicolas Raymond Флаг Финляндии

По мнению Катайнена, правительство Финляндии и Финский инновационный фонд «Ситра» должны расширить своё сотрудничество с различными отраслями промышленности, чтобы стимулировать развитие экономики замкнутого цикла. Это, как утверждает экс-премьер, способ добиться большего влияния в ЕС и получить значительные преимущества для национальной промышленности. Финляндия может взять на себя роль эксперта номер один в циклической экономике, убеждён он.

Отметим, что циклическая экономика предполагает создание безотходной экономической модели, в которой сырье перерабатывается и повторно используется в замкнутом цикле.

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