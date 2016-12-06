Алеппо, Сирия, 6 декабря, 2016, 20:39 — ИА Регнум. Пять кварталов в восточной части сирийского города Алеппо очищены от террористов подразделениями сирийских правительственных войск за последние сутки, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Voice of America Сирийский солдат

В кварталах Эль-Марджа, Шейх-Лютф, Кэрам Эд-Дада, Кэрам-Катарджи и Шаар идет работа по разминированию зданий и территорий. Таким образом, по данным Центра, всего на 6 декабря 2016 года от незаконных вооруженных формирований освобождено уже 35 кварталов.

В данный момент сирийская правительственная армия и отряды ополчения продвигаются в старые кварталы Алеппо и уже находятся в 800 метрах от средневековой крепости Алеппо.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения огня в Алеппо начнет действовать, когда все террористические группы покинут город, говорится в сообщении МИД Сирии.

Напомним, 5 декабря Российская Федерация, Китай и Венесуэла наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, который предусматривал прекращение огня в сирийском городе Алеппо на десять дней. Резолюция предусматривала десятидневное прекращение ударов по позициям боевиков запрещенных в России группировок «Ан-Нусра» и «Исламское государство», засевших в восточных кварталах Алеппо.