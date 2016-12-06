Вашингтон, 6 декабря, 2016, 20:15 — ИА Регнум. Заказ на новый президентский Boeing 747 следует отменить из-за его высокой цены, сообщил избранный президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Af.mil Boeing-747 президента США

Трамп призвал отменить контракт Boeing с правительством США на постройку нового президентского борта «номер один» из-за его высокой цены, превышающей $4 млрд.

«Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше $4 млрд. Отмените заказ!» — написал Трамп в своем микроблоге.

Упомянутый контракт с компаний Boeing на разработку нового президентского самолета модели 747−8 был заключен в январе 2015 года, ввод воздушного судна в строй планировался в 2017 году. Эта модель ранее признавалась единственной соответствовавшей требованиям к президентскому борту из всех производящихся в США.