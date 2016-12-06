Москва, 6 декабря, 2016, 20:07 — ИА Регнум. Доллар вырастет к рублю во второй половине декабря 2016 года, но этот рост не будет экстремальным — ситуация 2014 и 2015 года не повторится. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА ОНЛАЙН» Сергей Душечкин, комментируя данные Росстата о росте расходов населения на покупку валюты в сентябре и октябре 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Согласно данным московской биржи, в середине ноября начал увеличиваться спрос на иностранную валюту от частных инвесторов, аналогичная ситуация наблюдается и в банковских обменных пунктах», — рассказал Душечкин.

Причин такого поведения населения несколько, считает эксперт. «Основная из них — это страх увидеть очередное обесценение рубля и последующее за ним повышение розничных цен на товары и услуги в нашей стране. Традицию роста доллара и евро в преддверии нового года ещё никто не отменял. Из-за недостаточной финансовой грамотности люди привыкли прятаться от кризисных явлений, прибегая к покупке долларов США. Так уж повелось, начиная с конца 90-х годов», — говорит Душечкин.

С 1998 года выросло целое поколение, у которого «на генетическом уровне заложено покупать иностранную валюту на свободные деньги, так как в долгосрочной перспективе она всегда растёт», отмечает эксперт. «В преддверии Нового года к ним подключаются и другие. В преддверии длинных новогодних праздников и на запланированные на это время заграничные поездки людям нужна валюта. Поэтому к поездкам приходится готовиться заранее, тем самым формируя дополнительный спрос на валюту», — объяснил он.

Что касается прогноза на конец 2016 года, то этот год не станет исключением — ближе к новогодним праздникам курс доллара снова поднимется, подчеркивает аналитик. «Однако никакого экстремального роста на десятки процентов, как было в конце 2014 или в преддверии 2016 года, не произойдёт. Для этого сейчас нет причин, нефть торгуется выше 50 долларов за баррель, а денежно-кредитная политика, проводимая ЦБ РФ, уже не предполагает поблажек для спекулянтов, каких ранее было достаточно. Максимальные уровни для американского доллара и евро относительно рубля располагаются около отметок 70 рублей», — говорит он.

«Исходя из данных ожиданий, мы продолжаем придерживаться своих ранних рекомендаций, которые не предполагают покупки долларов и евро в инвестиционный портфель, а ограничиваются приобретением валюты, только если присутствует острая необходимость в её наличии», — заключает эксперт.

Росстат зафиксировал рост расходов населения на покупку валюты в сентябре и октябре 2016 года — их доля составила 5,4% доходов граждан. Это самый высокий уровень покупки валюты населением с декабря 2014 года, на который пришелся знаменитый «черный вторник», 16 декабря, день обвального падения рубля, когда курс в течение торгового дня поднимался выше 80 рублей за доллар и 100 рублей за евро.