Рим, 6 декабря, 2016, 20:07 — ИА Регнум.



Francesco Pierantoni Маттео Ренци

Президент Италии Серджио Матарелла обратился к премьер-министру Маттео Ренци с просьбой «заморозить» на нескольких дней отставку, чтобы довести до конца экономические реформы и утвердить первый проект бюджета. И Демократическая партия, несмотря на протесты оппозиции, намерена выполнить поставленную задачу как можно быстрее. Без повторного обсуждения текста, поднимая вопрос о доверии. Цель исполнительной власти — обсудить бюджет уже в среду вечером, 7 декабря. Заседание начнется в 12 дня, и первое голосование запланировано на 14:30. Соответствующее решение было принято на конференции руководителей групп Сената. На среду также запланировано общенациональное заседание Демократической партии, на котором делегаты попытаются подвести политические итогия неудавшегося референдума.

Но оппозиционные партии выступают против. «Нет основ для быстрого утверждения законопроекта о бюджете в Сенате, если правительство не уберет сразу все предвыборные трюки, вставленные в текст до воскресного голосования», — объявили представители партии «Лига Севера» Массимилиано Федрига и Джан Марко Чентинайо. Их заявления передает Il Corriere della Sera. Сенатор Вито Крими от партии «Движение 5 звезд»: «Если законопроект о бюджете должен был быть одобрен, и правительство не допустит каких-либо изменений, выразив вотум доверия, то чем быстрее мы «разморозим» это правительство и отправим его домой, тем лучше. Никогда такого не видели, чтобы правительство, которое уходит в отставку, обращалось за вотумом доверия».

Зеленый свет для маневра позволит Ренци сделать более эффективным возврат мандата в руки главы государства. И тогда будет дан старт институциональным процедурам, то есть консультациям в поисках возможного парламентского решения, как это предусмотрено Конституцией; а также политическим играм в секретариатах партий. У Демократической партии есть все стимулы для ускорения новых выборов, чтобы не дать времени противникам организоваться. Но камнем преткновения остается избирательный закон в Сенат, в настоящее время такой закон отсутствует. Правоцентристы нажимают, чтобы перейти к голосованию, «Братья Италии» и «Лига Севера» желают принять любую систему голосования, лишь бы быстрее провести выборы. Не спешит Сильвио Берлускони, который тянет время, чтобы реорганизовать ряды своей партии «Вперед, Италия» и предотвратить тот факт, чтобы лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини взял на себя руководство коалицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти 60% жителей Италии не поддержали инициативу премьер-министра Маттео Ренци и проголосовали «нет» на референдуме, который проходил в стране 4 декабря. Ренци взял на себя полную ответственность за поражение и подал в отставку.