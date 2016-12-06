Москва, 6 декабря, 2016, 20:07 — ИА Регнум. C 1 января 2017 года в России могут наказывать за создание программ для кибератак тюремным сроком на 10 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря, соответствующий пакет законопроектов правительство РФ внесло в Госдуму.

Richard Patterson Кибертерроризм

Так, создание или распространение компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру России, включая уничтожение, блокирование, модификацию, копирование информации, содержащейся в ней, или нейтрализацию средств защиты указанной информации, предлагается карать штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в том числе с использованием компьютерных программ либо иной компьютерной информации, которые заведомо предназначены для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, или иных вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации или создал угрозу его наступления, предлагается наказывать штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 3 млн или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового.

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей и их оконечного оборудования, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, либо правил доступа к указанной информации, информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям и их оконечному оборудованию, если оно повлекло причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации или создало угрозу его наступления, — предполагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Максимальное наказание за все эти преступления — если они повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления — будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, внесенным в Госдуму пакетом документов устанавливаются основные принципы обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, полномочия государственных органов в этой области, права, обязанности и ответственность лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами такой инфраструктуры, операторов связи и информационных систем, обеспечивающих взаимодействие этих объектов.

Наряду с дисциплинарной, гражданско-правовой и административной ответственностью предусматривается уголовная ответственность за нарушение законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры.