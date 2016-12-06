Ярославль, 6 декабря, 2016, 20:06 — ИА Регнум. На выборы ректора Ярославского государственного педагогического университета заявились первые кандидаты: это и.о. ректора Михаил Груздев, декан факультета русской филологии и культуры Светлана Родонова и декан исторического факультета Андрей Соколов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом вузе.

Татьяна Юрьева Михаил Груздев

Все претенденты были выдвинуты советами факультетов, Родонова и Соколов — филологическим и историческим соответственно, а Груздева выдвинули сразу 4 факультета: физико-математический, естественно-географический, факультет физического воспитания и Институт педагогики и психологии.

«Никто из претендентов пока не сдал документы в избирательную комиссию, но, думаю, это произойдет до пятницы. Также мы ожидаем самовыдвиженцев», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель избирательной комиссии ЯГПУ проректор Александр Ходырев.

Андрей Соколов ранее уже участвовал в выборах ректора, а Светлана Родонова на этот пост выдвигается впервые.

«Когда исполняющим обязанности ректора был назначен Михаил Вадимович Груздев, человек извне, в воздухе витала мысль, что в среде самого университета в настоящее время нет кандидатов, способных возглавить вуз. Я же решила опровергнуть этот тезис и показать, что такие люди есть, создать прецедент. Тем более, что такую мысль высказывали многие мужчины. Это не означает, что я против других кандидатов, у каждого есть свои достоинства и недостатки. Карьерных устремлений у меня нет, но если меня изберут, я буду честно работать на этом посту. Если же нет, то расстраиваться не буду», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM декан факультета русской филологии и культуры Светлана Родонова.

После выдвижения кандидатуры будут представлены в Министерство образования и науки, которое допустит кандидатов до участия в выборах и назначит их дату.