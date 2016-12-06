Минск, 6 декабря, 2016, 19:25 — ИА Регнум.



Irkobl.ru Сергей Левченко во время визита в Белоруссию

По итогам состоявшихся 6 декабря в Минске переговоров губернатора Иркутской области Сергея Левченко с председателем Совмина Белоруссии Андреем Кобяковым подписано межправительственное соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве. Об этом сегодня, 6 декабря проинформировала пресс-служба Совмина Белоруссии.

Соглашение между правительствами Белоруссии и Иркутской области подписано после состоявшихся в Совмине РБ переговоров. Судя по официальному сообщению, губернатор Иркутской области выслушал те же предложения о закупке белорусских товаров и услуг, которые сегодня же, 6 декабря озвучил Александр Лукашенко во время переговоров с Сергеем Левченко.

Кобяков так же посетовал на падение товарооборота и возможности его наращивания за счёт продажи в Иркутскую область белорусских товаров и услуг. Помимо перекочёвывающих из пресс-релиза в пресс-релиз упоминаниях о взаимном интересе и товарообороте, не соответствующем потенциалу, в Совмине Белоруссии обратили внимание на конкретные предложения по электротранспорту и транспорту на газомоторном топливе.

«Предлагаем обратить внимание и взять на вооружение наши последние «новинки» — инновационный горэлектротранспорт. Это — электробусы и троллейбусы с автономным ходом. Такая техника уже успешно прошла испытания у вас в России», — отметил руководитель правительства.

Вероятно, под «нашими» новинками имелась в виду продукция не Союзного государства Белоруссии и России в целом, а продукция белорусских предприятий — прямых конкурентов российских производителей электротранспорта. Напомним, в ноябре «Группа ГАЗ» представила на московской выставке «ЭкспоСитиТранс-2016» электробус нового поколения марки «ГАЗ», «Метровагонмаш» представил новые городские трамваи серии «Витязь-М», свои возможности представили и другие российские производители.

Правительство Белоруссии предложило поставлять в Иркутскую область пассажирскую технику на газомоторном топливе производства госпредприятия ОАО «Минский автомобильный завод». Кобяков отметил: «Под эти и другие проекты мы готовы предложить взаимоприемлемые схемы финансирования: лизинг, бюджетное субсидирование, льготное кредитование».

Напомним, политическое руководство Белоруссии отказалось от реализации пяти пилотных интеграционных проектов в промышленной сфере, предусматривающих объединение МАЗ и КАМАЗ в холдинг «Росбелавто». Таким образом, правительству Иркутской области 6 декабря было предложено поддержать прямого конкурента российского производителя.

Оценивая межправительственное соглашение о сотрудничестве в различных сферах, включая гуманитарную, Кобяков отметил: «Главное теперь — наполнить это соглашение конкретным экономическим содержанием и проектами, представляющими взаимный интерес. И в этих целях предлагаю разработать и подписать в ближайшее время план мероприятий на 2017 — 2019 годы по реализации этого соглашения».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2014 года первый зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко заявил о намерении правительства республики в ближайшей перспективе принять с российскими партнерами принципиальные решения по реализации пяти интеграционных проектов в промышленной сфере. К таковым были отнесены слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Семашко сообщил, что за прошлые годы проделана значительная работа по оценке активов данных предприятий, рассмотрены планы их развития и другие вопросы. Впоследствии Александр Лукашенко наложил вето на реализацию данных проектов.

Выступая перед российскими журналистами 17 ноября, он рассказал о схеме, из-за которой провалились «пять интеграционных проектов в промышленной сфере», заявив: «Когда была приватизация «Башнефти», я отправил предложение вашему правительству: давайте эти предприятия обменяем на акции «Башнефти», которые вы «Роснефти» продали или передали. До сих пор ответа нет». Возможно, ответ был дан 22 ноября в Москве во время переговоров Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

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