Париж, 6 декабря, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Французский журнал France Football, вручающий премию «Золотой мяч» футболисту, признанному лучшим игроком года в Европе, сообщил в мадридский футбольный клуб «Реал» о том, что в 2016 году «Золотой мяч» получит португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Mundo Deportivo.

Ludovic Péron Криштиану Роналду

Официально обладатель «Золотого мяча» объявляется вечером 12 декабря. Однако СМИ сообщают, что до этого дня сотрудники журнала France Football хотят успеть записать интервью с победителем конкурса и сделать фотографию призера для обложки журнала.

По информации Mundo Deportivo, французские журналисты уже назначили Роналду встречу на 8 декабря. Мероприятие планируется провести на стадионе «Сантьягу Бернабеу».