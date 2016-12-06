Радио REGNUM: второй выпуск за 6 декабря
Москва, 6 декабря, 2016, 19:15 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Погибших в Алеппо российских медработников похоронят в Биробиджане;
- Владимир Путин утвердил новую Доктрину информационной безопасности России;
- Владимир Путин призвал не подвергать эрозии Конституцию России, а также назвал идиотским решение Литвы о запрете на въезд судьям из России;
- Пресс-конференция с Сергеем Лавровым: США отказались от своего же предложения по Алеппо;
- Постпред Китая при ООН призвал Британию не отравлять атмосферу в Совбезе;
- Отложено? Минтранс проведет беседы в Госдуме о платном въезде в города;
- Выборы в Госдуму VII созыва обошлись в 10 млрд рублей.