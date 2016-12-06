Ярославль, 6 декабря, 2016, 19:05 — ИА Регнум. У председателя муниципалитета Ярославля появятся два новых заместителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в муниципалитете Ярославля. Пост заместителя председателя муниципалитета был вакантным с 2015 года, после перехода бывшего вице-спикера Игоря Блохина на работу заместителем мэра Ярославля. При этом устав города предполагает возможность избрания двух вице-спикеров.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

Кандидатами на вакантные должности станут председатель фракции «единороссов» Павел Дыбин и депутат Вадим Канашкин. Судя по всему, данные перестановки происходят перед выборами депутатов муниципалитета Ярославля, которые пройдут в сентябре 2017 года. По мнению источников в представительном органе, избрание новых заместителей согласовано с и.о. мэра города Владимиром Слепцовым, который недоволен деятельностью нынешнего председателя муниципалитета Павла Зарубина.

Вопрос об избрании новых замов будет рассмотрен 7 декабря на очередном заседании муниципалитета. Планируется, что их изберут тайным голосованием.