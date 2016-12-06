Москва, 6 декабря, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Работы по строительству первой нитки газопровода «Турецкий поток» стартуют во второй половине 2017 года, заявил журналистам глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Kremlin.ru Алексей Миллер

По его словам, во второй половине 2017 года начнется создание морского участка «Турецкого потока». Обе нитки газопровода будут введены в строй до конца 2019 года.

Миллер сообщил, что сейчас идет процесс уточнения квалификации подрядчиков, для того, чтобы выбрать лучших из претендентов.

Как сообщалось ранее, «Газпром» планирует создать первую нитку газопровода «Турецкий поток», предназначенного для поставок российского газа в Турцию в объеме 15,75 млрд куб. м газа в год. Завершение строительства газопровода планируется во второй половине 2019 года.

Вторая нитка «Турецкого потока» с такой же пропускной мощностью предназначена для поставок газа европейским потребителям.