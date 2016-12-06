Рига, 6 декабря, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Незначительные изменения в успеваемости латвийских учеников, по итогам международного исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «PISA 2015», свидетельствуют о стагнации системы образования, заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис, сообщает LETA.

Фёдор Решетников. Опять двойка. 1952

Так, по данным новейшего исследования «PISA 2015», успеваемость латвийских школьников с 2006 года выросла всего на 1,1 пункта. Успехи учащихся по точным наукам оцениваются в 490 пунктов, тогда как в среднем в странах ОЭСР — в 493 пункта. Исследование свидетельствует, что достижения латвийских школьников по точным наукам значительно ниже, чем в Эстонии — на 45 пунктов.

«Мы не можем этим довольствоваться. Можем радоваться, что у нас дела обстоят немного лучше, чем у литовцев, переживать, что немного хуже, чем у эстонцев», — заявил министр. Также Шадурскис признает, что результаты исследования не стали неожиданностью. «Три года реформ в образовании — слишком короткий период для того, чтобы увидеть позитивные изменения. Нам нужно найти способы достичь более высоких результатов», — считает он.

«У учащихся Латвии меньше плохих оценок и меньше очень высоких. Между тем в процессе образования надо руководствоваться не средней прослойкой, а работать с отличниками и с теми, кому сложнее всего. Также очень резка разница в успеваемости между городскими и сельскими школами», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, глава Министерства образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что шокирующие результаты централизованных экзаменов в школах связаны с тем, что ученики разучились мыслить. Вместо этого в решении заданий они стараются придерживаться стандартных подходов, не требующих самостоятельной умственной работы. Чтобы ситуацию изменить, уже со следующего года начнутся реформы в процессе школьного обучения, добавил Шадурскис: «Быстрого рецепта нет. Но с 2018—2019 года введем новый стандарт образования. Очень важно, какие педагоги будут работать».

Напомним, в 2016 году число не сдавших централизованные экзамены выпускников латвийских школ увеличилось в два раза — до 234 школьников. Успехи учащихся выражаются в процентах — соотношении правильных ответов в пунктах к максимально возможному количеству пунктов. Общую оценку ниже 5% в 2016 году получили 35 учеников, сдававших латышский язык, и 199 сдававших математику, что в целом составляет 234 школьника. В 2015 году централизованные экзамены не смогли сдать 106 учащихся.

Стоит добавить, что более половины или 57% жителей согласны с тем, что министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис должен быть уволен. Против такого шага со стороны правительства, выступают всего 26%, а 17% респондентов не имеют мнения по данному вопросу, свидетельствуют результаты опроса проведенного агентством TNS совместно с телеканалом LNT. Ранее в Сейме Латвии прошло голосование, по предложению снять с должности Шадурскиса, которое было основано на том, что он, по мнению депутатов «провалил реформу зарплат педагогов, а также из-за поправок об увольнении нелояльных учителей и других «реформ». Против предложения снять с должности Карлиса Шадурскиса проголосовали 57 депутатов, «За» идею об увольнении политика, высказались 35.

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