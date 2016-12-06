Рига, 6 декабря, 2016, 18:55 — ИА Регнум. В Даугавпилской региональной больнице из-за небрежности медицинского персонала некоторые пациенты были инфицированы гепатитом B, на что указывают и контролирующие органы, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

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Незнакомые между собой люди летом 2016 года лечились в Урологическом отделении Даугавпилской региональной больницы. Но уже осенью одновременно у трех пациентов начались одинаковые осложнения. «Появилась слабость, не хотелось ничего делать, только спать. Потом я заметила, что начала желтеть», — рассказывает о симптомах одна из заразившихся.

Единственное, что объединяло всех, у кого в итоге был обнаружен гепатит B, — они одновременно лечились в Урологическом отделении. Заразившиеся рассказывают, что всем делали определенные медицинские процедуры, связанные с кровью. «Одна медсестричка ходила в одних и тех же перчатках целый день. Другая вообще без перчаток. На данный момент часть моей жизни испорчена, а что будет дальше я не знаю. Работать не могу, семья дома одна, а у меня шестилетний сын. Две недели я уже провела в больнице. Когда выпишут, наверняка, придется пить лекарства, и все это я буду делать за свой счет», — рассказывает одна из пострадавших.

Пациенты уверены, тот факт, что в одном отделении заразились несколько человек не может быть совпадением. Обеспокоена и главная медсестра Даугавпилской региональной больницы Ирада Балоде. «Конечно, это подозрительно. Не могу однозначно утвердить, что это наша вина, но это возможно. Я приношу свои извинения за действия персонала, если они были неправильными», — заявила она и подчеркнула, что в больнице регулярно проходит проверка и контроль. Однако, добавила она, выявить все недочеты возможности нет.

Инспекции здравоохранения уже удалось провести проверку в медицинском учреждении, результаты которой будут известны в течение недели. Однако обнаружить обстоятельства произошедшие несколько месяцев назад, практически невозможно. Тем не менее, считается, что наиболее вероятной причиной заражения является несоблюдение санитарных норм.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за первую половину 2016 года израсходована большая часть финансирования, выделенного на лечение гепатита С, заявила во время дискуссии «За жизнь без гепатита С» директор департамента лекарственных препаратов и медицинского оборудования Национальной службы здоровья Сигне Бокта. Из выделенных на 2016 год 6,6 млн евро уже израсходовано 5,7 млн евро. Всего в первые полгода лечение получали 738 пациентов — примерно столько же, сколько за весь 2015 год. Такая ситуация сложилась в силу того, что число пациентов было неожиданно большим, принимая во внимание, что с 2016 года государство полностью оплачивает пациентам медикаменты для лечения гепатита С.

Напомним, в Латвии вирусом гепатита С заражены 40 тысяч человек, однако специалисты допускают, что больных гораздо больше. Так, в 2015 году был зафиксировано 1859 случаев заболевания гепатитом С, что на 95 случаев больше, чем годом ранее.

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