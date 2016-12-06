Абакан, 6 декабря, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В сети Интернет сегодня, 6 декабря, очевидцы публикуют видеозаписи падения метеорита в Хакасии.

Migebuff Метеор

Напомним, метеорит вошел в плотные слои атмосферы и полностью сгорел в воздушном пространстве над Хакасией.

В ночном небе была видна сильная вспышка.

В ряде домов ощущалась вибрация. У автомобилей сработала сигнализация.

По данным МЧС никаких разрушений на земле нет — метеорит полностью сгорел в атмосфере.