Очевидцы делятся видеозаписями падения метеорита в Хакасии
Абакан, 6 декабря, 2016, 18:38 — ИА Регнум. В сети Интернет сегодня, 6 декабря, очевидцы публикуют видеозаписи падения метеорита в Хакасии.
Migebuff
Метеор
Напомним, метеорит вошел в плотные слои атмосферы и полностью сгорел в воздушном пространстве над Хакасией.
В ночном небе была видна сильная вспышка.
В ряде домов ощущалась вибрация. У автомобилей сработала сигнализация.
По данным МЧС никаких разрушений на земле нет — метеорит полностью сгорел в атмосфере.