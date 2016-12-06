Ярославль, 6 декабря, 2016, 18:32 — ИА Регнум. В Ярославле в 2017 году мэрия планирует достроить два детских сада в микрорайоне Сокол на улицах Чернопрудной и Академика Колмогорова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. На это потребуется 250 млн рублей.

Стройка

«Достигнута договоренность о получении бюджетного кредита с Правительством Ярославской области. Кредит будет выделен после того, как мы заключим контракты с подрядчиками. Планируется сделать это в начале 2017 года», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из 6 садиков в рамках федеральной программы городские власти смогли построить лишь 3, еще 3 были заморожены на уровне фундамента. Подрядчик — компания «Бизнес-стиль» прекратила работы, не отработав аванс. По словам Сергея Калинина, суды с подрядчиком завершились, исполнительные листы находятся у судебных приставов.

Третий садик на Тутаевском шоссе решено пока не достраивать — на это нет денег. Между тем, как сообщили в мэрии, прорабатывается проект строительства еще одного садика в микрорайоне «Яблоневый посад» по федеральной программе благоустройства.