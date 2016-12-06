Минск, 6 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум.



Mil.by Флаги Белоруссии и Латвии

По итогам состоявшегося 5−6 декабря официального визита министра обороны Белоруссии генерал-лейтенанта Андрея Равкова в Латвию подписано соглашение о сотрудничестве в области обороны между министерствами обороны Белоруссии и Латвии, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

В ходе визита прошли переговоры Равкова с министром обороны Латвии Раймондом Бергманисом и министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Согласно официальному сообщению, «стороны провели переговоры в составе делегаций, в ходе которых обсуждался широкий спектр вопросов, включая двусторонне военное сотрудничество».

Кроме того, в ходе визита белорусская делегация посетила школу подготовки инструкторов национальных вооруженных сил Латвии в городе Цесисе, где ознакомилась с системой подготовки латвийских военнослужащих. В белорусском министерстве отметили, что визит проходил «в рамках международного военного сотрудничества».

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является членом ОДКБ и, одновременно, участницей программы НАТО «Партнёрство во имя мира», а также оказывает помощь в снабжении оккупационного контингента Североатлантического альянса в Афганистане. МИД Белоруссии в своих докладах о нарушениях прав человека за рубежом неоднократно критиковал ситуацию в Латвии.

Также напомним, что власти Латвии на протяжении многих лет поддерживали национал-радикалов из Белоруссии, декларировавших намерение свергнуть «кровавый режим Лукашенко». Поддержка осуществлялась не только на территории Латвии с привлечением инструкторов по диверсиям, но также на территории Белоруссии. В 2006 году спецслужбы Белоруссии напомнили латвийским коллегам о рамках дозволенного, продемонстрировав на государственном телевидении видеозапись гомосексуального акта с участием второго секретаря посольства Латвии в Минске Реймо Шмитса.