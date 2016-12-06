Симферополь, 6 декабря, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Правительство РФ увеличило финансирование федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года» в связи с необходимостью дополнительного финансирования работ по строительству и реконструкции автодороги Керчь — Севастополь и обеспечению транспортной безопасности Керченского моста.

Mtrans.rk.gov.ru Дорожное строительство в Крыму

«Увеличено финансирование за счёт федерального бюджета с 679,1 млрд рублей до 738,1 млрд рублей, — сообщил ИА «Крыминформ» генеральный директор АНО «Дирекция по управлению ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» Андрей Никитченко. — Увеличение по ФЦП в целом составило 59 млрд руб за счёт дополнительного финансирования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильной дороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь (федеральная трасса «Таврида» — прим. ИА REGNUM ), а также мероприятий по обеспечению транспортной безопасности транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему».

Также он сообщил, что правительство скорректировало ФЦП по развитию полуострова: из программы «исключено 20 мероприятий», а включено — 7 новых, ещё по 48 объектам ФЦП пересмотрели лимиты финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на строительство федеральной трассы «Таврида» правительство РФ выделило более 100 млрд рублей. Строительство ключевой транспортной магистрали Крыма должно начаться в декабре 2016 года.

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