Саранск, 6 декабря, 2016, 18:03 — ИА Регнум. В Мордовии с 2013 года открывается 52 новый детский сад. Об этом заявил глава региона Владимир Волков на торжественном открытии дошкольного учреждения на 240 мест в Саранске, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

E-mordovia.ru Владимир Волков принимает участие в открытии детского сада

Осмотрев пищеблок детского сада, глава Мордовии отметил, что к 2018 году в Мордовии будет создан комбинат питания для образовательных учреждений. В детском саду предусмотрено 12 групп, одна из которых имеет компенсирующую направленность для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также здесь созданы штатные единицы педагога-психолога и логопеда. Подарком от главы республики стала мультимедийная игровая лаборатория.

Совокупная стоимость Центра развития ребенка №2 составила 178,5 млн рублей, из которых 31,4 млн рублей было выделено из республиканского бюджета, 147,1 млн рублей — муниципальные средства. Всего на территории Саранска функционирует 70 муниципальных дошкольных учреждений.

«В 2017 году с введением еще 3-х новых дошкольных учреждений, в том числе и в районах, мы обеспечим 100% охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет, — заявил Волков. — Для руководства Мордовии важно, чтобы дети получали качественное образование в оборудованных по последнему слову техники помещениях. Система образования должна быть выстроена таким образом, чтобы уровень знаний детей позволил им получать образование в лучших вузах страны, чтобы молодые люди были конкурентоспособными, образованными и грамотными».

Глава Мордовии подчеркнул, что в регионе создаются новые высокотехнологичные производства с высокой заработной платой, где смогут трудоустроиться выпускники учебных заведений. Возводятся новые спортивные объекты и учреждения культуры. Делается все, чтобы улучшалось качество и рос уровень жизни людей.