Ярославль, 6 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области проводит доследственную проверку по факту избиений учеников одной из школ Ярославского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, родители обвинили некоторых сотрудников школы в недопустимых методах обучения, сопряженных с применением физического насилия над детьми.

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Информация об этом появилась в публичном поле после истории с избиением ученика школы № 69 Заволжского района Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, родитель одной из учениц младших классов на глазах учителей решил «проучить» второклассника. Вместо того, чтобы вызвать полицию, администрация школы попыталась замять конфликт. Однако произошедшее привлекло внимание следственных органов.

В свою очередь, ярославцы в соцсетях и на интернет-форумах стали делиться своими историями. Одна из них стала поводом для очередных разбирательств.

На этот раз в центре скандала оказалась средняя школа поселка Ярославка. Как сообщают ярославские СМИ со ссылкой на родителей учащихся, в образовательном заведении произошло два вопиющих случая. Один связан с уроком физкультуры, в ходе которого молодой учитель якобы вывел детей на улицу и, пообещав детям хорошие оценки, велел избивать друг друга. По информации СМИ, результатом урока стали сломанные носы, многочисленные ушибы и травмы, зафиксированные в травмпункте. Во втором случае, описанном родителями, ребенок получил ушиб и отек уха после пощечины, которую ему дала школьный психолог.

«Со слов родителей, руководство школы, зная о сложившейся ситуации, никаких мер не принимает. По сообщениям СМИ следственными органами инициировано проведение доследственной проверки на предмет установления в бездействии администрации школы наличия или отсутствия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Кристина Гузовская.