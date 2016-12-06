Ярославль, 6 декабря, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Департамент транспорта Правительства Ярославской области возглавил Максим Семиохин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Правительстве Ярославской области.

Фото сайта администрации Тульской области Максим Семиохин

До 21 октября текущего года Семиохин возглавлял Управление государственного автодорожного надзора по Тульской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. В ноябре 2015 года Максим Семиохин покинул пост министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области. До назначения на пост регионального министра Семиохин являлся главой администрации города Донской Тульской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 декабря был отправлен в отставку предыдущий глава Департамента транспорта Владимир Соловьев.