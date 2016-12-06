Симферополь, 6 декабря, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В Республике Крым зафиксирован рост экономики, но есть нарастание экологических проблем, а жители полуострова отмечают обещания местных властей, которые так и не реализуются. При этом рейтинг электоральной поддержки действующего главы Крыма достаточно высок. В итоге, оценивая работу Сергея Аксёнова, Кремль может обращать больше внимания на то, как глава Крыма справляется с решением проблем, доставшихся полуострову в наследство от Украины. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказала социолог Наталья Киселёва.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Аксёнов

«По данным официальной статистики, в экономике Крыма наблюдается положительная динамика — в индексе промышленного производства, в объёме производства продукции сельского хозяйства, по налогам и сборам. Если сравнивать только Крым 2016-го с Крымом 2015-го, то экономический рост заметен, а отставание от других регионов России имеет объективные причины, поскольку Крым долгое время находился в другом государстве с более слабой экономикой. Так что достижение уже в том, что нет отрицательной динамики», — считает Киселёва.

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При этом она отмечает, что «в минус» правительству Крыма идёт отставание по исполнению ФЦП «Развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». Напомним, часть денег, полученных республикой в 2016 году, вернётся обратно в Москву и придет в Крым вновь в 2017 году для ликвидации отставания по программе ФЦП за 2016 год. Подобная ситуация была и в 2015 году.

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«Насколько будет учитываться выполнение ФЦП в рейтинге администрации президента, какой будет вклад этого показателя, нам это неизвестно. Надо учитывать, что Крым сравнивает «себя с собой» — то есть с динамикой прошлого года, а в администрации президента будут сравнивать с другими регионами. Какую оценку мы получим по сравнению с другими регионами? Тут надо проводить более детальный сравнительный анализ», — считает эксперт.

За последние годы на полуострове обострились экологические проблемы. Экологи отмечают, что началась нормализация обстановки в прибрежной зоне из-за уменьшения судоходства, что связано с санкциями против Крыма. С другой стороны, начала оживать умершая при Украине тяжелая промышленность — это давит на экологическую обстановку. Кроме того, Крым так и не решил проблемы с полигонами ТБО — складировать мусор по правилам, принятым в РФ, на полуострове практически негде.

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По мнению Натальи Киселёвой, глава Крыма Сергей Аксёнов не сможет справиться с ростом цен в республике, пока не построят Керченский мост, но экологические проблемы «можно было бы решить, если бы был системный подход».

«Обращает на себя внимание отсутствие должного жесткого контроля за развитием производства, строительства, открытия карьеров и так далее. У нас самая большая проблема — это мусор. Экологическая проблема не решается. Аксёнов сам пытается об этом говорить, требует решений от подчинённых, но мы не видим результата. Он обещал начать вывозить мусор под двери чиновников — кому-то вывез? Симферополь принял Генплан, это избавило город от хаотичной застройки? Ничего не изменилось», — поясняет социолог.

По её мнению, главный риск для правительства Аксёнова — «заявленные обещания и нереализованные ожидания», поскольку в памяти крымчан накапливаются заявления главы Крыма, за которыми не последовало ожидаемых действий.

«Если в 2015 году крымчане реагировали положительно на «глава республики сказал…», то в 2016 году такой реакции населения уже не наблюдается. Делаются громкие заявления, потом эти громкие заявления аннулируются по какой-то причине, как в случае с застройкой в 100-метровой прибрежной зоне, либо просто забываются. Так с мусором. Так с обещанием снести самострои на Ай-Петри к ноябрю — про это забыли, — поясняет Киселёва. — Если мы проведем мониторинг громких заявлений и составим сравнительную таблицу: что было заявлено и что было сделано, то я боюсь, что в разделе «сделанного» будет много пустых ячеек. Это приводит в среднем к снижению рейтинга исполнительной власти».

При этом эксперт подчёркивает, что снижение рейтинга «не катастрофическое», несмотря на разные социально-экономические проблемы республики и ухудшение отношения жителей к органам исполнительной власти на местах.

«В электоральном рейтинге глав субъектов федерации Сергей Аксёнов попадёт не в последнюю группу. Более половины жителей Крыма его поддерживают. Это высокий рейтинг, чему есть как субъективные, так и объективные причины, объясняющие, почему Сергей Аксёнов не может оправдать такой высокий рейтинг. Во многом это связано с авгиевыми конюшнями, которые достались крымским властям от Украины, их очень трудно расчищать. Понятно, что работа власти идёт в сложных условиях», — поясняет эксперт.

По мнению Киселёвой, успехи в расчистке этих «конюшен» и сыграют свою роль в оценке Кремлём успешности главы региона. Также сыграет роль «приличная электоральная поддержка». «Если речь идёт о прогнозе на 2017 год, то вряд ли Сергей Валерьевич может попасть в группу риска», — уверена социолог.

При этом она напомнила, что за год глава Крыма Сергей Аксёнов сместился в рейтинге «Фонда развития гражданского общества» с 24 на 28 место среди всех глав субъектов федерации, но продолжает оставаться в группе губернаторов с высоким рейтингом.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации в октябре 2016 года глава Крыма Сергей Аксёнов занял 20-е место, поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущим рейтингом. Такой рост вызван успешным проведением переговоров с федеральным центром по вопросам выделения средств на стратегически важные инфраструктурные проекты региона, в частности на строительство магистральных автодорог и модернизацию аэропорта.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в структуре управления внутренней политики администрации президента появится подразделение, которое займется губернаторскими выборами 2017 года. В частности в АП изучат ситуацию в российских регионах и в ближайшее время составят для президента РФ ранжированный список, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация «не очевидна, и по ней пока нет решения».

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