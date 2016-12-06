Петрозаводск, 6 декабря, 2016, 17:47 — ИА Регнум. 4 новейших многоцелевых истребителя Су-35 прибыли сегодня, 6 декабря, на аэродром постоянного базирования в Карелию. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации республики, сверхсовременную технику будет осваивать 159 гвардейский истребительный авиационный полк, дислоцирующийся на авиабазе «Бесовец».

Фото: пресс-служба администрации Карелии

Звено многоцелевых истребителей поколения «4++», ранее поступивших на вооружение Западного военного округа, совершили перелет с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре. Экипажи пролетели маршрут протяженностью более 8 тысяч километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Центрального и Восточного военных округов.

На аэродроме в Петрозаводске летчиков в торжественной обстановке встретил глава Карелии Александр Худилайнен, командир авиационной дивизии, генерал-майор Виталий Школенко и личный состав истребительного авиационного полка.

По данным пресс-службы, Су-35 — принципиально новый самолет, модернизированный, сверхманевренный, многофункциональный истребитель поколения «4++». В нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. В отличие от своих предшественников, самолет получил новое крыло, новую систему управления, новый двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, новую радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей.

Один из пилотов рассказал, что перелет был тяжелым, в сложных зимних метеоусловиях, но самолеты в процессе перегона не подвели. «На данный момент во всем мире аналогов такой авиатехники, как Су-35, нет», — подчеркнули в администрации Карелии.

В ближайшее время экипажи самолетов приступят к выполнению плановых учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Северо-Запада России.