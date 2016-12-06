Тюмень, 6 декабря, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Тюмени сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в вымогательстве 4, 5 млн рублей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД

пехотинец Граната РГД-5

Полицейскими Тюмени предотвращено вымогательство с предпринимателя 4,5 млн рублей за несуществующий долг. Согласно оперативным данным, в рэкете подозревался уголовный авторитет по кличке «Фара» 1966 года рождения, ранее судимый за бандитизм.

«Накануне сыщики совместно с бойцами СОБР провели операцию по задержанию данного лица. На улице Новаторов они остановили автомобиль под управлением данного гражданина. При нем обнаружена была ручная граната РГД-5. Данные противоправные факты процессуально задокументированы», — сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Полицейскими следователями возбуждены против Фары уголовные дела по ч.3 ст. 163 и ч.1 ст. 222 УК РФ за вымогательство и незаконные приобретение и ношение оружия. Криминальный авторитет заключен под стражу.