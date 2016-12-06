Москва, 7 декабря, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 декабря, Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2017−2019 гг. во втором чтении, сообщает ИА REGNUM. Общий объем принятых поправок на 2017 год составил около 250 млрд рублей, свыше 400 млрд — на период до 2019 года включительно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Кому и на что

Комитет Госдумы по бюджету поддержал выделение 10,5 млрд рублей на обеспечение единовременной выплаты 5 тыс. рублей военным пенсионерам. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличивается на 3,724 млрд рублей, причем эта сумма будет выделена как в 2017, так и в 2018 и в 2019 годы. Поддержка общероссийским организациям инвалидов увеличивается на 150 млн рублей.

Оказание господдержки отдельным общественным и иным НКО предлагается увеличить на 187 млн рублей. Список организаций будет утверждаться приложением к бюджету.

Комитетом было принято решение о восстановлении господдержки АПК на уровне бюджета 2016 года, увеличив ее на 10,637 млрд рублей, 5 млрд из этих средств направить на докапитализацию Россельхозбанка.

На субсидии лесоперерабатывающим предприятиям ДФО решено направить 2 млрд рублей.

Закупка лекарственных препаратов для больных злокачественными новообразованиями, заболеваниями крови будет увеличена на 3,361 млрд рублей. На финансирование календаря профилактических прививок выделяется 1,189 млрд рублей — также на каждый год трехлетки.

Большое внимание уделено росту финансирования приоритетных проектов. Так, на образование дополнительно выделяется 26,560 млрд рублей и по 25 млрд на 2018 и 2019 годы. На здравоохранение дополнительно выделят 3,3 млрд рублей, на малый бизнес и поддержку предпринимательской инициативы — более 13 млрд рублей, на моногорода — дополнительно 6,5 млрд рублей, поддержка экспортоориентированных отраслей обойдется бюджету в 25 млрд рублей, ипотека и арендное жилье — 10 млрд рублей, ЖКХ и городская среда — 20 млрд рублей. Предлагается распределить средства на ЖКХ и городскую среду для регионов, оформив их в качестве приложения к бюджету, чтобы они сразу пошли в субъекты РФ.

Предлагается также выделить по 1,4 млрд рублей на каждый год трехлетки на поддержку муниципальных домов культуры. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в малых городах предлагается выделить 670 млн рублей в 2017 году и предусмотреть аналогичную сумму в 2018 и в 2019 году

Региональные бюджеты

Комитет по бюджету существенно увеличил поддержку региональных бюджетов. «Один из важнейших вопросов — поддержка региональных бюджетов, необходимо увеличить кредитную поддержку регионов в 2 раза, дополнительно выделив на это по 100 млрд рублей в 2017 и 2018 годах», — сказал глава комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

Чечня после резкого выступления своего руководителя Рамзана Кадырова против сокращения финансирования республики получит из федерального бюджета в 2017 году дотации на 40,4 млрд рублей — почти столько же, сколько в 2016 году, следует из документа.

Дотации Республике Крым незначительно снизятся в 2017 году (до 37,2 млрд руб.), следует из поправок.

В результате и Чечня, и Крым станут получателями одних из самых крупных федеральных дотаций в 2017 году: финансирование Чечни (без учета различных субсидий и субвенций, которые ей полагаются наряду с другими регионами) составит 40,4 млрд рублей, а Крыма — 37,15 млрд рублей. Дагестан в 2017 году получит 52,4 млрд рублей, Якутия — 36,6 млрд рублей, Камчатка — 37,16 млрд рублей.

Где нашли средства

Предложенные ко второму чтению изменения финансируются за счет перераспределения расходов федерального бюджета, заявил глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. «Эти средства являются результатом перераспределения за счет приоретизации расходов, за счет поиска ресурсов, связанных с неэффективными расходами. Все это находится в рамках тех параметров бюджета, которые были утверждены в первом чтении. Поправки были подготовлены депутатами «Единой России» совместно с правительством РФ», — отметил Макаров.

Скептики

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов скептически относится к заявлениям об усилиях фракции большинства в поиске дополнительных средств на или иные инициативы: лидер партии — Дмитрий Медведев является главой правительства. «И как говорится, рука руку моет. Заранее вносится бюджет таким образом, чтобы «мужественно» «Единая Россия» могла «выбить» деньги на что-то дополнительное. А вот наши предложения по реальным дополнительным источникам доходов начиная от прогрессивной шкалы НДФЛ, кончая госмонополией на оборот этилового спирта, запрета возмещения НДС экспортерам нефти и газа, — наши предложения отвергаются», — констатировал депутат.

Макро

Проект федерального бюджета предполагает доходы в 2017 году в размере 13 трлн 487,6 млрд рублей. Расходы, в соответствии с документом, составят 16 трлн 240,8 млрд рублей. Дефицит бюджета будет на уровне 2 трлн 753,2 млрд рублей.

Доходы на 2018 и 2019 годы составят 14 трлн 028,5 млрд рублей и 14 трлн 844,8 млрд рублей соответственно, расходы в 2018 году — 16 трлн 039,7 млрд рублей, в 2019 году — 15 трлн 986,98 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2018 году будет равен 2 трлн 011,2 млрд рублей, в 2019 году — 1 трлн 142,2 млрд рублей.