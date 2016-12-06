Ярославль, 6 декабря, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Ярославская областная дума может принять пакет законопроектов о передаче полномочий в сфере благоустройства с муниципального на региональный уровень сразу в двух чтениях на ближайшем заседании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал депутат регионального парламента Александр Тарасенков.

Ярославская областная Дума

Комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления обсудит пакет законов по благоустройству, внесенный врио губернатора Дмитрием Мироновым, 9 декабря. Предварительно депутаты проработали все эти вопросы в рамках совещания, в котором приняли участие и представители регионального правительства. По словам Александра Тарасенкова, в предложенных законопроектах депутаты «ничего спорного» не усмотрели.

«Депутаты поддержали эти законопроекты. Впрочем, на уровне региона это уже не первая попытка навести порядок в сфере благоустройства и установить единые правила. Чем она закончится — пока сложно сказать. Хотят заниматься — пусть. Единственное, мы предложили, чтобы правила благоустройства определял не уполномоченный орган (это уровень департамента), а правительство Ярославской области. Польза здесь очевидна: в свое время правила благоустройства города Ярославля определили запрет на захоронение отходов в несортированном виде, а Ярославский район таких правил не принял, поэтому компании в обход правил утилизировали мусор как есть. Будь правила одни для всех, такого бы не происходило», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Тарасенков.

Депутат отмечает, что весь пакет законопроектов может быть принят — и, вероятнее всего, будет принят — на ближайшем заседании Ярославской областной думы сразу в двух чтениях.

«Врио губернатора просил рассмотреть эти законопроекты в первоочередном порядке. По факту получается, что если принимать их, то на следующем заседании думы сразу в двух чтениях. Потому что это должно быть сделано до конца этого финансового года. Иначе они не вступят в силу с 1 января и не будут работать», — отметил Александр Тарасенков.