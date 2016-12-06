Воронеж, 6 декабря, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Награды победителям ежегодных конкурсов «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» и «Самое красивое село Воронежской области» вручил 6 декабря губернатор Воронежской области Алексей Гордеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Govvrn.ru Алексей Гордеев вручает награды

Поздравляя победителей, губернатор отметил, что из года в год растет интерес к конкурсам и активность сельских населенных пунктов региона.

«Мы приняли решение в этом году и уже на 2017 год не снижать гранты, а наоборот поддержать все это, понимая, что если в целом оценивать жизнь в Воронежской области, то она складывается из того, как идет жизнь на селе, как там обстоят дела. Видя этот интерес, такое правильное соревнование друг с другом, мы понимаем, что это очень важно», — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона поблагодарил администрации сельских поселений и жителей населенных пунктов, принимавших участие в конкурсах, отметив, что в конечном итоге перспективы страны зависят от того, как живет конкретный человек.

Конкурс «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» проводился в регионе в шестой раз. В этом году была подана 281 заявка от 207 поселений. В итоге были определены 82 претендента на победу. По итогам конкурса определено 32 победителя в 10 номинациях. Они получили гранты из областного бюджета в общей сумме 15,1 миллионов рублей.

Конкурс «Самое красивое село Воронежской области» проводился в регионе впервые. В результате проведенных конкурсных процедур в финал вышли семь сел: село Данцевка Богучарского района, село Дерезовка Верхнемамонского района, село Щучье Лискинского района, поселок Варварино Новохопёрского района, село Пески Петропавловского района, слобода Сагуны Подгоренского района, село Верхняя Тишанка Таловского района. Победителем конкурса «Самое красивое село Воронежской области» стало село Данцевка Богучарского района. По поручению губернатора Алексея Гордеева из средств резервного фонда выделены гранты победителю конкурса в размере 1 млн рублей, а остальным шести финалистам — по 150 тыс. рублей каждому.