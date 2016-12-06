Самара, 6 декабря, 2016, 17:39 — ИА Регнум. «Сейчас мы уже понимаем, что к маю 2017 года мы нагоним все графики строительства стадиона «Самара-Арена», уже урегулированы взаимоотношения между регионом, генеральным подрядчиком, проектировщиками, контролерами. Сейчас созданы все условия, чтобы сократить отставания», — такое заявление сделал полпред в ПФО Михаил Бабич на встрече с журналистами в Нижнем Новгороде 6 декабря, передает ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич

«Стадион в Самаре будет самым красивым в стране, по крайней мере губернатор Николай Меркушкин так заявляет, а у него есть на это все основания», — отметил Бабич.

«Надеюсь, мы в график войдем и работу эту завершим. Как и работу по всей сопутствующей инфраструктуре. Сегодня Самара — одна большая стройка, на это выделены значительные средства. На 2017 года, по-моему, по совокупности выделено 23 млрд рублей только на город, на дорожное строительство», — прокомментировал он подготовку региона к чемпионату мира по футболу-2018.

«Самарцы сейчас, конечно, жалуются на пробки. Такая же ситуация была, когда готовились к саммиту АТЭС во Владивостоке. Два года город стоял, невозможно было вообще никуда проехать. Туда, как ни прилетишь, кроме негатива — никаких эмоций. А потом в один момент как будто какие — то шторки раздвинулись и совершенно другой город получился. Думаю, что и в Самаре будет также, просто потерпеть надо», — сказал Приволжский полпред.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий объем финансирования мероприятий к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Самарской области составляет 46,7 млрд рублей, в том числе: средства федерального бюджета — 14,5 млрд (все они предусмотрены для реализации мероприятий в части капитального строительства), из бюджета Самарской области — 21,9 млрд, внебюджетные источники — 10,3 млрд, такие данные предоставил Минстрой региона

Во время своего последнего визита в Самару 23 ноября 2016 года заместитель председателя правительства РФ Виталия Мутко заявил: «Концепция подготовки Самары к мировому первенству включает в себя 82 мероприятия, 18 из которых реализовываются по федеральной программе. По всем этим направлениям ведется серьезная работа, практически все объекты включают в себя социальную, инженерную инфраструктуру. Чемпионат послужит толчком для развития региона».

Во время осмотра «Самара-Арены» гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин доложил Виталию Мутко, что строительство идет с незначительным отставанием от графика, на сегодняшний день готовность объекта составляет 48—50%.

До конца этого года планируется полностью завершить установку всех основных железобетонных конструкций. Сейчас бетонные работы по всему стадиону выполнены на 88%. Пять из 32 консолей купола уже установлены полностью, монтаж еще пяти находится на стадии завершения. На прошлой неделе начали остеклять трибуны А, Б и Д. Все работы на стадионе должны закончить в декабре 2017 года.

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