Рига, 6 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Сегодня, 6 декабря, правительство Латвии утвердило предоставление гражданства в порядке натурализации 80 жителям страны, в том числе несовершеннолетним детям, сообщает LETA.

txd Флаг Латвии

71% претендентов на гражданство по национальности русские, 9% — украинцы, 10% — белорусы. Среди новых граждан есть поляки, литовцы и представители других национальностей. 14% претендентов имеют основное, 56% — среднее, 28% — высшее образование.

Отметим, что после того, как 5 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан, в результате чего 700 тысяч жителей страны оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов, латвийское гражданство в порядке натурализации получили 144,4 тыс. человек. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ.

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