Рязань, 6 декабря, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Рязани может подорожать проезд на коммерческих маршрутках и автобусах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, Региональная энергетическая комиссия Рязанской области опубликовала постановление, согласно которому предельная стоимость проезда теперь составляет 19 рублей (за багаж — 18 рублей).

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В других городах Рязанской области стоимость проезда вырастет до 18 рублей.

«Установить (…) предельный тариф на услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в размере 19,00 рублей за одну поездку и предельный тариф на перевозку одного места багажа в размере 18,00 рублей, за исключением услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями», — говорится в документе.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас стоимость проезда в автобусах и маршрутных такси в Рязани составляет 18 рублей. Такая цена действует с 1 января 2016 года.